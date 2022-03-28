Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram

Россиянам разрешается использовать соцсети Facebook и Instagram несмотря на запрет Meta

Фото: Shutterstock

Россиянам разрешается использовать социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Об этом говорится в мотивировочной части решения Тверского суда, опубликованной на сайте столичных судов общей юрисдикции.

«Меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — указано в документе.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы признал Meta нарушающей права россиян и угрожающей конституционному строю страны. В постановлении суда говорится, что организация распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России.

Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией 21 марта. Ее деятельность была запрещена на территории России. Во время заседания прокурор заявил, что россияне не будут привлекаться к ответственности за использование продуктов Meta, к которым относятся Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Также уточнялось, что прокуратура не требовала запретить в России WhatsApp, а признание Meta экстремистской организацией не коснется работы мессенджера в стране.

Meta потребовали признать экстремистской организацией после того, как стало известно о новой политике модерации соцсетей. 11 марта Reuters сообщило о внутренней рассылке компании, из которой следовало, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позже в компании заявили, что новая политика платформ будет применяться только на Украине, а призывы к насилию в отношении российских гражданских лиц будут блокироваться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Попова назвала последствие отмены коронавирусных ограничений
Москвичам предрекли неделю без солнца
Китай отреагировал на слова Байдена про Путина
Британские компании заставят платить за пластик
Врачи достали из сердца российского солдата трехсантиметровый осколок
В Мариуполе из разрушенного зоопарка сбежал лев
Стерлинг одной фразой отреагировал на прибытие Яна в США
Созданы мутантные рис и кукуруза с высокой урожайностью
Перечислены главные модные тренды «Оскара»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.