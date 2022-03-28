Суд обвинил Meta в нарушении конституционного строя России

Суд постановил, что Meta нарушает права граждан России и угрожает конституционному строю

Тверской суд Москвы постановил, что американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) нарушает права россиян и угрожает конституционному строю страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России», — говорится в тексте постановления.

21 марта суд признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Ее деятельность была запрещена на территории России, а обе соцсети заблакированы. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.