В МИД России вызвали дипломатов трех прибалтийских стран

В МИД России вызвали дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы сообщить об их высылке

Послов Эстонии, Латвии и Литвы вызвали в МИД России, чтобы сообщить о решении выслать их из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Они должны прибыть в министерство в 12.00 мск. Источник отметил, что решение Москвы о высылке дипломатов «основано на принципе взаимности».

18 марта Латвия и Эстония выслали по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех сотрудников дипведомства. Рига обвинила дипломатов в «деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», а Таллин — в «распространении пропаганды» и «подрыве безопасности страны».

Кроме того, 23 марта власти Польши решили выслать работников российского диппредставительства. По мнению российского посла Сергея Андреева, это говорит о высоком качестве работы дипломатов. Комментируя шаг польских властей, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что число высылаемых дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Она назвала цифру беспрецедентной, заметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, откуда вообще она взялась.