Высылку 45 российских дипломатов из Польши назвали признанием качества их работы

Посол России в Варшаве Андреев назвал высылку 45 дипломатов из Польши признанием их заслуг

Решение польских властей о высылке 45 российских дипломатов из Польши — это признание их заслуг и высокого качества их работы, считает посол России в Варшаве Сергей Андреев. Его заявление приводит РИА Новости.

Он также назвал плотным контроль работы дипломатов со стороны польских властей и признал, что россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».

О решении властей Польши выслать работников российского диппредставительства Андреев рассказал 23 марта. Ноту о высылке вручили ему лично. Посол назвал такое решение Варшавы безосновательным. Власти Польши заподозрили их в шпионаже.

Комментируя шаг польских властей, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что число высылаемых дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Она назвала цифру беспрецедентной, заметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, откуда вообще она взялась.