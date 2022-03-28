Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Высылку 45 российских дипломатов из Польши назвали признанием качества их работы

Посол России в Варшаве Андреев назвал высылку 45 дипломатов из Польши признанием их заслуг

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение польских властей о высылке 45 российских дипломатов из Польши — это признание их заслуг и высокого качества их работы, считает посол России в Варшаве Сергей Андреев. Его заявление приводит РИА Новости.

Он также назвал плотным контроль работы дипломатов со стороны польских властей и признал, что россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».

О решении властей Польши выслать работников российского диппредставительства Андреев рассказал 23 марта. Ноту о высылке вручили ему лично. Посол назвал такое решение Варшавы безосновательным. Власти Польши заподозрили их в шпионаже.

Комментируя шаг польских властей, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что число высылаемых дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Она назвала цифру беспрецедентной, заметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, откуда вообще она взялась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
В России обнулили ставку НДС для отелей
В Румынии обнаружили дрейфующую мину
Патриарх Кирилл объяснил россиянам смысл увольнений и болезней
Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери
Высокопоставленный сотрудник ФСИН пойдет под суд за взятку в 10 миллионов рублей
Россию отключат от терминалов Bloomberg
Азербайджан решил провести интенсивные военные учения
Пользователям рассказали о новой возможности WhatsApp
СКР изучит драку с участием судьи и прокурора в столичном ресторане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.