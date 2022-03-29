Кремль ответил на сообщения об отравлении Абрамовича

Пресс-секретарь Песков назвал данные об отравлении Абрамовича частью информационной войны

Кремль опровергает утверждения об отравлении российского олигарха Романа Абрамовича, который принимал участие в организации переговорного процесса между Москвой и Киевом. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также назвал указанные сведения частью информационной войны и информационных диверсий.

«Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — заметил Песков и призвал тщательно фильтровать потоки данных.

28 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщила о том, что у Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки в Киев. У него и двоих членов переговорной группы со стороны Украины якобы возникли покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

До этого Кремль подтвердил, что Абрамович принимал участие в начальном этапе организации двухсторонних встреч. Олигарх также прибыл в Стамбул накануне нового раунда переговоров и поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.