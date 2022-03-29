Захарова оценила призыв депутата Госдумы бомбить Азербайджан

Мария Захарова назвала недопустимыми слова депутата Делягина о бомбежке Азербайджана

Призыв депутата Госдумы Михаила Делягина бомбить Азербайджан не отражает официальную позицию Москвы и является недопустимым по своей сути. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, министерство полностью солидарно с позицией пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который уже высказался на этот счет.

Дипломат также назвала заявление Делягина абсолютно безответственным, указав на необходимость дать оценку его словам со стороны руководства российского парламента.

«Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнерства», — пояснила Захарова.

Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» призвал «наказать Баку» за очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил о необходимости бомбардировок нефтяных месторождений в республике, однако впоследствии извинился за свои слова.