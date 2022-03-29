Стало известно о желании китайских компаний «заполнить дыру» на рынке России

SCMP: частные китайские фирмы попытаются занять место западных компаний на рынке России

Частные фирмы Китая рассматривают Россию как страну возможностей для бизнеса после массового ухода западных компаний. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По словам экспертов, малые предприятия последуют совету посла КНР в России и постараются «заполнить дыру» на российском рынке. Аналитик инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо считает, что в первую очередь это выгодно для фирм, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания, медицинских товаров и компонентов для инфраструктуры. «Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет», — заявил он.

В то же время эксперт выразил мнение, что государственные предприятия Китая не станут активно сотрудничать с Россией из-за риска санкций. Чжуан Бо также допустил, что ведущие международный бизнес банки КНР будут неохотно одобрять заявки россиян на открытие мультивалютных счетов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские компании продолжат развивать взаимовыгодные отношения с российскими партнерами. Дипломат отметил готовность Пекина взаимодействовать с Москвой «на принципах взаимного уважения».