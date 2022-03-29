Во Владикавказе состоится фестиваль классической музыки

Во Владикавказе 8 апреля стартует фестиваль Музыкальный калейдоскоп, в рамках которого запланирована серия концертов региональных коллективов и приглашенных солистов. Об этом сообщили в филиале Мариинского театра в Северной Осетии, передает RuNews24.

Музыканты исполнят классические произведения русских и иностранных авторов.

В первый день фестиваля выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Константин Емельянов (фортепиано), учащийся московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Лев Бакиров (фортепиано), учащаяся ДМШ № 1 города Владикавказа Тамирис Датиева (скрипка) и Симфонический оркестр североосетинского филиала Мариинского театра под управлением заслуженного артиста республики Заурбека Гугкаева.

Также прозвучат концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, концерт для фортепиано с оркестром (первая часть) Роберта Шумана, концерт № 2 для скрипки с оркестром (первая часть) Генрика Венявского.

Как отметили в театре, фестиваль направлен на содействие развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимный обмен культурными достижениями, поощрение совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей и поддержку региональных музыкальных коллективов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге весной 2023 года пройдет музыкальный фестиваль хоровой музыки композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие будет посвящено 150-летию со дня рождения композитора. Оно станет единственным в России, где будут исполнены все сочинения Рахманинова для хора.