Прокачку нефти для Сербии приостановят

Оператор хорватского нефтепровода JANAF остановит прокачку нефти для Сербии из-за санкций

Оператор хорватского нефтепровода JANAF заявил о приостановке прокачки нефти для нефтяной индустрии Сербии из-за санкций, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал несправедливыми требования Запала поддержать санкции против России. Он напомнил, что страна является суверенным государством, не входит в состав ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году. Глава государства также заметил, что Запад не спешит вводить ограничения в отношении российских нефти и газа.

14 марта стало известно о готовности Евросоюза ввести санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Новые ограничения предполагают, что всем компаниям из ЕС запретят инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в адрес трех российских нефтяных предприятий.