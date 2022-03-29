Сенатор предложил наказывать за безответственное обращение с собаками

Сенатор Башкин предложил ввести наказание за безответственное обращение с собаками

Сенатор Александр Башкин предложил наказывать граждан за безответственное обращение с собаками, пишет РИА Новости.

По словам Башкина, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ нужно ввести наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними, из-за которого домашние животные оказываются на улице. Это может быть административная ответственность и штрафы, объяснил сенатор.

Он считает, что, решая проблему нападений бездомных собак, нельзя останавливаться только на регуляции численности животных, их стерилизации и определении в приюты. «Необходимо установить на законодательном уровне, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного. Также должна быть введена административная ответственность за безответственное избавление от животного, когда вдруг выяснилось, что дети наигрались, гулять неудобно или кормить накладно, и в результате собака оказывается на улице, а потом это приводит к трагедиям», — заявил он.

Башкин подчеркнул, что это поможет «работать на опережение» и не допускать роста числа бездомных собак за счет домашних животных. По его словам, благодаря чипу, установленному заводчиком, можно будет отследить владельца собаки, оказавшейся на улице, и назначить ему «высочайший» штраф на оплату лечения и пребывания животного в приюте. «Кроме того, если животное приобретается не для разведения, оно должно быть стерилизовано», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти рассмотрят поправки в закон № 498 о животных, которые позволят регионам умерщвлять бездомных собак. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести ответственность для местных властей за решение этой проблемы и добавил, что региональным и местным бюджетам следует «разработать меры поддержки гражданских инициатив». Позднее от идеи умерщвлять животных отказались.