Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров записал голосовое и раскритиковал переговоры в Турции

Глава Чечни Кадыров заявил, что от переговоров Москвы и Киева в Стамбуле не будет толку

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал голосовое сообщение по поводу переговоров между Россией и Украиной и раскритиковал проходящую в Турции встречу делегаций. Своим мнением о переговорном процессе он поделился в Telegram-канале.

«Мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — высказался Кадыров.

Переговоры России и Украины начались в стамбульском дворце Долмабахче утром 29 марта. Встреча двух делегаций открылась переговорами в формате тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По данным Reuters, встреча делегаций прошла без рукопожатий.

Также стало известно, что в Стамбуле находится российский бизнесмен Роман Абрамович. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом переговоров. Миллиардер участвовал в начальном этапе организации встреч делегаций двух стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной
Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности
Стало известно об угрозе минирования авиарейса Ереван — Москва
В Германии послу Украины посоветовали «не раздражать своими глупыми речами»
Глава МАГАТЭ приехал на Украину для переговоров по ядерной безопасности
Кадыров записал голосовое и раскритиковал переговоры в Турции
Пациентка сняла брекеты спустя шесть лет и заметила ошибку стоматолога
Зеленский подписал закон о тюрьме за съемку украинских военных
Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
Эксперт объяснил передачу ФСБ данных агрегаторов такси о поездках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.