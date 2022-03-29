Кадыров записал голосовое и раскритиковал переговоры в Турции

Глава Чечни Кадыров заявил, что от переговоров Москвы и Киева в Стамбуле не будет толку

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал голосовое сообщение по поводу переговоров между Россией и Украиной и раскритиковал проходящую в Турции встречу делегаций. Своим мнением о переговорном процессе он поделился в Telegram-канале.

«Мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — высказался Кадыров.

Переговоры России и Украины начались в стамбульском дворце Долмабахче утром 29 марта. Встреча двух делегаций открылась переговорами в формате тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По данным Reuters, встреча делегаций прошла без рукопожатий.

Также стало известно, что в Стамбуле находится российский бизнесмен Роман Абрамович. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом переговоров. Миллиардер участвовал в начальном этапе организации встреч делегаций двух стран.