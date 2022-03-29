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Комик Джо Роган предложил Илону Маску помощь в подготовке к бою с Путиным

Комик Джо Роган предложил Илону Маску устроить тренировки перед боем с Путиным
Илон Маск

Илон Маск. Фото: James Glover II / Reuters

Популярный подкастер и комик, мастер боевых искусств и спортивный комментатор Джо Роган предложил свою помощь основателю SpaceX Илону Маску в подготовке к бою с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

Комик признался, что написал американскому миллиардеру и предложил ему свои услуги, заявив, что готов устроить «все необходимые тренировки». «Это было бы чертовски эпично», — заявил Роган.

В своем подкасте он уточнил, что предпочел бы, чтобы бой прошел по правилам единоборств. Спортивный комментатор подчеркнул, что рост Маска составляет около 188 сантиметров. Таким образом, бизнесмен окажется выше российского лидера, отметил он. Кроме того, Роган напомнил, что миллиардеру как-то удалось побороть чемпиона мира по сумо.

14 марта американский бизнесмен в Twitter в шутку вызвал на бой президента России Владимира Путина. «Ставка — Украина», — написал он. Также Маск обратился к Кремлю на русском языке, спросив, согласны ли представители главы государства на поединок. В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на вызов предпринимателя, разместив в качестве ответа цитату из «Сказки о попе и работнике его Балде».

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Ксения Назарова
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