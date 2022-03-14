Рогозин ответил вызвавшему на бой Путина Маску словами Пушкина

Глава «Роскосмоса» Рогозин ответил Илону Маску, вызвавшему Владимира Путина на бой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил американскому предпринимателю Илону Маску, вызвавшему на бой президента России Владимира Путина. В своем Twitter он процитировал слова русского поэта Александра Пушкина.

Рогозин процитировал строки из «Сказки о попе и работнике его Балде». «Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», — написал глава «Роскосмоса» в ответ на вызов американского предпринимателя.

Ранее Маск в своем Twitter вызвал российского лидера на поединок один-на-один. «Ставка — Украина», — написал бизнесмен. В последующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке. В Кремле не ответили на его публикацию.

4 марта Рогозин обвинил Маска в «переходе на сторону врага», поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).