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Спасенная женщиной птица свила гнездо у нее в волосах

Спасенный фотографом птенец зяблика каждый день вил гнездо у нее в волосах

Кадр: Hannah Bourne-Taylor

Спасенный британкой зяблик свил у нее в волосах гнездо и прожил в нем три месяца. Об этом сообщает LADbible.

Фотограф Ханна Борн-Тейлор в 2013 году переехала с возлюбленным в Гану из Лондона. Там пара занялась изучением повадок местных птиц. В 2018 году после сильной грозы женщина подобрала птенца зяблика, пострадавшего от стихии. «Стая бросила его, а гнездо сдуло ветром с мангрового дерева», — поделилась она воспоминаниями.

Женщина связалась со знакомым орнитологом, который сказал, что для того чтобы выходить птенца и подготовить его к самостоятельной жизни, понадобится около 12 недель. Борн-Тейлор начала заботиться о зяблике: она кормила его термитами. Птица поселилась на одежде британки и постоянно была рядом, даже когда научилась летать. Со временем спасенный пернатый начал забираться в волосы британки и каждый день вил себе гнездо. «Он забирался ко мне в волосы, завивал их клювом в локоны и сидел внутри», — рассказала фотограф.

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В итоге птица окрепла, и на Рождество 2018 года ее выпустили на волю. «Я пыталась узнать его, когда мимо пролетали зяблики. Иногда один из них садился на ветку и смотрел на меня. У меня до сих пор слезы наворачиваются, когда вспоминаю о нем», — сказала Борн-Тейлор и добавила, что забота о птенце изменила ее жизнь навсегда.

Ранее сообщалось, что в Кардиффе, Уэльс, пожарные перекрыли одну из главных улиц города ради спасения голубя. Птица попала в сеть на крыше одного из зданий.

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Никита Савин
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