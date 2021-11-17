Пожарные перекрыли одну из главных улиц города ради спасения голубя

На самой оживленной улице города Кардифф перекрыли движение, чтобы спасти голубя с крыши

В Кардиффе, Уэльс, пожарные перекрыли одну из главных улиц города ради спасения попавшего в сеть голубя. Об этом пишет Metro.

В понедельник, 15 ноября, пожарно-спасательная служба Южного Уэльса получила сообщение о том, что в сетке на крыше здания банка, которое находится на одной из самых оживленных улиц города, застрял голубь. Экипаж выехал на вызов вместе с экспертом по работе с животными. По прибытии на указанное место пожарные перекрыли движение и начали спасательную операцию.

Происходящее привлекло около двухсот прохожих, которые внимательно наблюдали за действиями спасателей и сочувствовали голубю. Когда птицу спасли, толпа радостно закричала. После осмотра голубя отпустили, и он улетел в гнездо к ждавшей его подруге-самке.

Элизабет Янг, основательница организации Palomacy Pigeon & Dove Adoptions, которая занимается спасением птиц, сказала, что голуби достаточно часто попадают в ловушки. «Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — такие нежные, преданные, мирные и умные птицы — особенно», — отметила она.

Ранее сообщалось, что россиянка Галина Оношенко из села Званное Курской области приютила аиста на зиму и назвала его Васей. Птица со сломанной лапой и перебитыми крыльями пришла к порогу частного дома санитарки.

