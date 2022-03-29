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Никита Михалков назвал предателями покинувших Россию звезд

Никита Михалков заявил, что не испытывает сострадания к уехавшим из России звездам

Режиссер Никита Михалков высказался о покинувших Россию звездах и заявил, что не испытывает никакого сострадания к уехавшим из страны людям. Интервью с ним опубликовало издание «АиФ».

«Да и потом: кто уехал-то? Те, кому есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь, а тратили там», — отметил кинематографист.

Он назвал предателями тех, кто покидает страну во время военной операции, однако признал, что среди уехавших есть талантливые люди. Михалков напомнил им, что важно иметь не только талант, но и совесть.

«Вообще, я пришел к такому выводу: многие говорят, свобода — это возможность выбора, это верно. Несвобода — это отсутствие выбора, это тоже верно. Но мне кажется, что высшая свобода — это как раз когда не нужно выбирать, потому что твой выбор уже сделан», — заключил Михалков.

4 марта стало известно, что суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова. Его подозревали в посягательстве на территориальную целостность страны. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

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Евгений Шульгин
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