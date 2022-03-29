Создателей российского аналога Instagram заподозрили в провоцировании мошенников

IT-эксперт Вакулин заподозрил «Россграм» в провоцировании активности онлайн-мошенников

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин заподозрил создателей социальной сети «Россграм» — российского аналога платформы Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — в провоцировании активности онлайн-мошенников. Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом «360».

По словам IT-эксперта, пользователи, которые подали заявку на регистрацию в «Россграме», стали получать на электронную почту письма с вредоносным ПО. «Своим хайпом, по моему мнению, они (создатели "Россграма" — прим. "Ленты.ру") спровоцировали активацию мошенников и злоумышленников», — сказал он.

Также Вакулин заявил, что авторы аналога Instagram выдают за собственный продукт разработку сторонних специалистов. «Два маркетолога своровали готовый движок и поставили его на сайт. (...) Ничего своего они не разработали», — счел эксперт. Он предположил, что на создание соцсети могли потратить около получаса.

О том, что в России запустят аналог Instagram под названием «Россграм», стало известно 16 марта. Один из создателей проекта, интернет-маркетолог Александр Зобов, рассказал, что сначала платформа будет доступна для ведущих блогеров, спонсоров и инвесторов. Доступ всем остальным пользователям будет открыт в апреле, уточнил он.