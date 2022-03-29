В Лондоне арестовали яхту российского олигарха

Sky News: британские власти арестовали яхту, принадлежащую российскому бизнесмену

Британские власти арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену. При этом имя самого олигарха не называется. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о судне Phi, которое находилось в Кэнэри-Уорф на востоке Лондона. Phi зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Сент-Китс и Невис, и имеет мальтийский флаг.

Как отмечает телеканал, на 58-метровой яхте имеется «бесконечный винный погреб» и бассейн с пресной водой. «Сегодня мы задержали суперъяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства России в четкое и суровое предупреждение [президенту России Владимиру] Путину и его приспешникам», — приводит РИА Новости слова министра транспорта Гранта Шэппса.

Ранее стало известно, что во французском департаменте Приморские Альпы задержаны две яхты, которые принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка.

Также в Финляндии задержали десятки яхт. Если окажется, что суда принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке их имущества.

Власти Крыма предложили убежище российским яхтам, чтобы дать их владельцам возможность защитить суда от задержания. «Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым — территория права и безопасности», — отмечал глава региона Сергей Аксенов.