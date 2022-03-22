Крым предложил защитить яхты российских олигархов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил защитить российские яхты от задержания

Власти Крыма предложили убежище российским яхтам, чтобы дать их владельцам возможность защитить суда от задержания в западных странах. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Так губернатор отреагировал на задержание в странах Запада яхт российских олигархов. «Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым — территория права и безопасности», — написал Аксенов.

Губернатор также напомнил, что в Крыму планируют реализовывать госпрограмму, в рамках которой собираются построить сети яхтенных марин и портопунктов, и добавил, что некоторые яхты уже вошли в акваторию Черного моря, «спасаясь от беззакония».

22 марта на таможне в Финляндии задержали 21 яхту, которые, предположительно, принадлежат российским бизнесменам, попавшим под санкции. Если эта информация подтвердится, местные власти рассмотрят вопрос о заморозке имущества. Власти Гибралтара тоже задержали яхту, которая может принадлежать владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому.