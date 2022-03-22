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Крым предложил защитить яхты российских олигархов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил защитить российские яхты от задержания

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма предложили убежище российским яхтам, чтобы дать их владельцам возможность защитить суда от задержания в западных странах. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Так губернатор отреагировал на задержание в странах Запада яхт российских олигархов. «Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым — территория права и безопасности», — написал Аксенов.

Губернатор также напомнил, что в Крыму планируют реализовывать госпрограмму, в рамках которой собираются построить сети яхтенных марин и портопунктов, и добавил, что некоторые яхты уже вошли в акваторию Черного моря, «спасаясь от беззакония».

22 марта на таможне в Финляндии задержали 21 яхту, которые, предположительно, принадлежат российским бизнесменам, попавшим под санкции. Если эта информация подтвердится, местные власти рассмотрят вопрос о заморозке имущества. Власти Гибралтара тоже задержали яхту, которая может принадлежать владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому.

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Платон Щукин
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