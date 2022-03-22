Власти Гибралтара арестовали яхту российского миллиардера

Правительство Гибралтара задержало судно Axioma, якобы принадлежащее Дмитрию Пумпянскому

Правительство британской заморской территории Гибралтар задержали яхту, якобы принадлежащую владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 72-метровом судне Axioma, которое под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта. Отмечается, что власти арестовали яхту по требованию неназванного международного банка, суть претензий которого не уточняется. Согласно данным Forbes, российский миллиардер приобрел судно за 68 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей по нынешнему курсу).

Известно, что 2021 году Forbes оценило состояние бизнесмена в 2,4 миллиарда долларов.

9 марта Дмитрий Пумпянский попал под санкции Европейского союза (ЕС). Помимо него, в санкционном списке находятся Андрей Мельниченко (экспортер угля «СУЭК», производитель удобрений «ЕвроХим»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим»/«Уралкалий») и его сын Никита, Андрей Гурьев (глава «Фосагро»), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»), Михаил Осеевский (руководитель «Ростелекома») и другие.