Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Власти Гибралтара арестовали яхту российского миллиардера

Правительство Гибралтара задержало судно Axioma, якобы принадлежащее Дмитрию Пумпянскому

Фото: Jon Nazca / Reuters

Правительство британской заморской территории Гибралтар задержали яхту, якобы принадлежащую владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 72-метровом судне Axioma, которое под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта. Отмечается, что власти арестовали яхту по требованию неназванного международного банка, суть претензий которого не уточняется. Согласно данным Forbes, российский миллиардер приобрел судно за 68 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей по нынешнему курсу).

Известно, что 2021 году Forbes оценило состояние бизнесмена в 2,4 миллиарда долларов.

9 марта Дмитрий Пумпянский попал под санкции Европейского союза (ЕС). Помимо него, в санкционном списке находятся Андрей Мельниченко (экспортер угля «СУЭК», производитель удобрений «ЕвроХим»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим»/«Уралкалий») и его сын Никита, Андрей Гурьев (глава «Фосагро»), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»), Михаил Осеевский (руководитель «Ростелекома») и другие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией
В Подмосковье задержан подозреваемый в растрате активов криптовалютной биржи
Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом
Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году
Австралия создала собственное военное космическое командование
Найдено применение кофе в нейробиологии
В России госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом
ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории
«Детский мир» заморозил цены на ряд товаров
Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.