В Финляндии задержали десятки яхт после санкций против российских бизнесменов

Helsingin Sanomat сообщил о задержании 21 яхты в Финляндии

На таможне в Финляндии задержали десятки яхт. Речь идет о 21 суднах, они, предположительно, могут принадлежать российским бизнесменам, против которых Запад ввел санкции, или их компаниям. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat.

Если окажется, что яхты принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке их имущества. Ранее стало известно, что власти Гибралтара задержали яхту, которая может принадлежать владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому.

Речь идет о 72-метровом судне Axioma, которое под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта.

В начале марта сообщалось, что власти немецкого Гамбурга конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Однако позднее эту информацию опровергли: 156-метровая яхта Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов все еще остается в городском порту.