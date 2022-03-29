Мужчина пырнул возлюбленную ножом из-за ее выбора пиццы

Мужчина из Кардиффа пырнул девушку ножом из-за выбора пиццы и отправился в тюрьму на год

Житель Великобритании пырнул возлюбленную с ножом после того, как они поспорили о выборе пиццы, напал на полицейского и на год отправился в тюрьму. Об этом сообщает WalesOnline.

29-летний Натаниэль Уильямс из валлийского города Кардифф и его девушка провели вечер 19 ноября 2021 года, выпивая с друзьями, а вернувшись домой, решили заказать пиццу. Однако между ними произошел спор о том, где лучше сделать заказ. Мужчина настаивал на ресторане Pizza Hut, а его возлюбленная заявила, что предпочитает Pizza Choice. В какой-то момент женщина отвернулась, чтобы налить себе напиток, и внезапно почувствовала «небольшой укол» в области ягодицы.

Женщина коснулась места укола и обнаружила кровоточащую рану. В этот момент у Уильямса случилась истерика, он начал умолять возлюбленную простить его и убеждал не вызвать скорую, так как врачи обязательно передадут информацию о травме в полицию. Через некоторое время в гости зашла подруга женщины, которая настояла на том, чтобы та отправилась в больницу. Врачи промыли рану, наложили британке три шва и вызвали правоохранителей.

Пострадавшая подтвердила, что ее ранил именно Уильямс, однако отказалась давать показания против него и прекратила общение с бойфрендом. Мужчину отпустили под залог с условием, что он не будет общаться с бывшей возлюбленной, однако запрет был несколько раз нарушен, а 4 декабря женщина проснулась ночью и обнаружила, что Уильямс стоит над ней. Он попытался поговорить об их дочери, но британка собрала вещи и уехала к родителям. Мужчина последовал за ней, вошел в дом и устроил скандал.

Прибывшая на место полиция надела на молодого человека наручники и усадила в машину, однако тот сумел освободить руку и ударил полицейского по лицу. После повторного задержания суд приговорил Уильямса к году тюремного заключения и запретил ему любое общение с бывшей возлюбленной на пять лет.

Ранее сообщалось, что житель США вызвал полицию, чтобы проверить качество наркотиков, купленных в баре. Он заявил, что они не оказали на него надлежащего эффекта.