Посольство Словении в Киеве возобновило работу, поверенный в делах Лесяк вернулся к работе

Посольство Словении возобновило работу на Украине. Об этом сообщает дипмиссия в своем Twitter-аккаунте.

В Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к выполнению своих обязанностей. Он также вывесил словенский флаг перед входом в дипмиссию.

В дипмиссии рассказали, что поверенный в делах встретился с послом Польши на Украине Бартошем Чихоцким в Киеве в понедельник, 28 марта. Стороны обсудили сотрудничество двух посольств, работающих на данный момент в столице Украины, рассказали в словенском ведомстве.

Отмечается, что решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев вызвало разногласия в Любляне. Так, бывший премьер-министр Миро Церар посчитал его несвоевременным и нецелесообразным.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что политики обсудили «вопросы продолжения и усиления санкционной политики», вопросы гуманитарной помощи Украине и ее поддержки в будущем.

