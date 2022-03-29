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Посольство Словении в Киеве возобновило работу

Посольство Словении в Киеве возобновило работу, поверенный в делах Лесяк вернулся к работе

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Посольство Словении возобновило работу на Украине. Об этом сообщает дипмиссия в своем Twitter-аккаунте.

В Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к выполнению своих обязанностей. Он также вывесил словенский флаг перед входом в дипмиссию.

В дипмиссии рассказали, что поверенный в делах встретился с послом Польши на Украине Бартошем Чихоцким в Киеве в понедельник, 28 марта. Стороны обсудили сотрудничество двух посольств, работающих на данный момент в столице Украины, рассказали в словенском ведомстве.

Отмечается, что решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев вызвало разногласия в Любляне. Так, бывший премьер-министр Миро Церар посчитал его несвоевременным и нецелесообразным.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что политики обсудили «вопросы продолжения и усиления санкционной политики», вопросы гуманитарной помощи Украине и ее поддержки в будущем.

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Марина Совина
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