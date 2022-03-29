Оценено влияние укрепления рубля на цены в России

Экономист Холод усомнился в падении цен после укрепления рубля

Падение цен после укрепления рубля маловероятно, поскольку по-прежнему остаются нарушены логистические цепочки, многие компании и перевозчики в отказались от сотрудничества с Россией, заявил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. Мнение о влиянии курса валют на изменение цен он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Курс рубля вырос после открытия торгов 29 марта, свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 28 февраля доллар упал ниже 88 рублей, евро опускался ниже 96 рублей.

«Первая проблема состоит в том, что непонятно, с чем в реальности может быть связана такая динамика рубля. Может, это интервенции Минфина, может, кто-то решил продать доллары и соотношение спроса и предложения изменилось. После всех санкционных решений рынок очень маргинализировался, стал маленьким, и все операции в нем видны сразу. Это как с биткоинами: кто-то купил — курс пошел вверх, продал — вниз», — сказал Холод.

Вторая проблема, по словам экономиста, — логистическая, связанная с бойкотом контейнерных компаний. Ввиду этого приход товаров, за которые платят в долларах, осложнен и спрос на валюту ввиду этого тоже мог упасть.

«Огромное количество компаний ультимативно ушло с российского рынка, а доллары ведь были нужны именно для того, чтобы покупать комплектующие. Например, нужны они были тому же "АвтоВАЗу". Теперь он прекратил производство, потому что комплектующих просто нет, их даже за валюту не поставляют. Выходит так, что деньги на руках вроде и есть, но потратить их не на что. Потому то, что цены на товары пойдут вниз просто из-за укрепления рубля, маловероятно», — заключил Холод.

Наблюдающееся в последние дни укрепление курса рубля, как полагают опрошенные The Wall Street Journal, обусловленного не верой инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а имногочисленными ограничительными мерами Центробанка и правительства.