3D-принтер использовали для печати «живых» протезов

Ученые напечатали клюв для птицы из биосовместимой смолы

Специалисты Университета Южной Флориды (США) напечатали клюв для птицы, который животное потеряло из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает издание CNet.

Ученые описали возможность использования 3D-принтеров и специальной смолы для создания «живых» протезов. Инженеры применили новый вид биосовместимой смолы для лечения индийской птицы-носорога. Ученые использовали материал под названием BioMed White, чтобы напечатать фрагмент клюва, который животное потеряло из-за рака.

По словам медиков, из биосовместимой смолы можно создавать протезы, максимально подходящие для конкретного человека или животного. Протез производится по аддитивной технологии, когда объект создается постепенно — слой за слоем. Процесс считается дорогостоящим и сложным, но он позволяет создавать объекты нестандартной формы.

Перед печатью протеза специалисты создают его 3D-модель на основе компьютерной томографии. Уточняется, что технологию можно применять для производства имплантатов для замены отсутствующих зубов и замены костей лодыжек, суставов, пластин черепа и многого другого.

В середине марта ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде впервые смогли напечатать мужские половые клетки на 3D-принтере. Медики заявили, что работают над тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму.