На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили два протокола о дискредитации армии

На бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана составили два протокола за дискредитацию ВС России

На бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на адвоката экс-мэра Юлию Федотову.

По словам адвоката и самого политика, оба протокола выписаны за публикации в социальных сетях Ройзмана, где экс-мэр критиковал ход спецоперации России на Украине.

«Первый протокол за пост в Twitter, второй — за видеоролик», — рассказала Федотова.

Ройзман уже явился в отделение полиции, где ему вручили составленные протоколы. Кроме того, политик успел ответить на вопросы полицейских. Издание отмечает, что судить Ройзмана будут уже во вторник, 29 марта. В комментарии E1.ru Ройзман признался, что пока не представляет, как выстраивать линию защиты, и думает, как «себя вести и что делать» на суде.

Аналогичный протокол был составлен в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась с плакатом в прямой эфир новостной программы «Время».

Статья 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), по которой будут судить Ройзмана — новая, она появилась 4 марта. В случае если Ройзмана признают виновным, ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей.

Упомянутая статья была принята вскоре после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины — она стартовала 24 февраля.