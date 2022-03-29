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Получение убежища в России захотели упростить

Депутат Затулин внес на рассмотрение в ГД проект закона об упрощении легализации беженцев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Государственную Думу внесен проект закона, который предполагает упрощение легализации прибывших в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР беженцев. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Автор законопроекта, депутат Константин Затулин, предлагает отменить для беженцев обязательный медицинский осмотр, результаты которого ранее требовались для получения временного убежища. Если же беженец будет нуждаться в медицинской помощи, депутат предлагает оказывать ее за счет российского бюджета.

Кроме того, по инициативе парламентария, в случае утери документов беженцы смогут пройти процедуру установления личности в упрощенном порядке. Для легализации беженцам будет нужна только справка с фотографией, выданная «по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей».

Проект закона зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.

В Россию с Украины и из Донбасса прибыли свыше 472 тысяч человек, в том числе 98 тысяч детей. Многие из них имеют гражданство Российской Федерации. По последним данным, с заявлениями о предоставлении временного убежища в МВД обратились 1515 человек. Получили убежище уже 1204 человека.

Первая эвакуация части жителей прошла до начала российской специальной операции на Украине в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

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Валерий Розенберг
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