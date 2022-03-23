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МВД назвало число получивших убежище в России жителей ДНР, ЛНР и Украины

МВД сообщило, что временное убежище в России получили 1204 жителя ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД России назвало число получивших в стране временное убежище в жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Так, с 18 февраля по 16 марта с заявлениями о предоставлении временного убежища обратились 1515 человек из этих регионов. Получили убежище 1204 человека. Больше всего беженцев находится в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130 человек) областях. Кроме того, 91 человек получил убежище в Липецкой области, 85 человек — в Рязанской, 78 человек — в Ростовской, по 77 человек — в Ульяновской области и Крыму. Еще 59 беженцев находятся в Курской области, 52 — в Тульской, 43 — в Самарской.

По данным МЧС, в Россию с территории Украины прибыли свыше 360 тысяч человек. 22 тысячи граждан уже находятся в пунктах временного размещения. Треть переселенцев получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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Марина Совина
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