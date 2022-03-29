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Австралия ввела санкции против 39 россиян

Глава МИД Пейн: Австралия ввела санкции против 39 граждан РФ, подозреваемых в коррупции
Марис Пейн

Марис Пейн. Фото: Sandra Sanders / Reuters

Австралия ввела санкции против 39 российских граждан, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Марис Пейн.

18 марта Австралия объявила о введении санкций в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России. Позже правительство страны также запретило экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию.

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Марина Совина
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