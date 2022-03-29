Киев назвал желаемых гарантов безопасности Украины

Арахамия заявил, что Киев видит гарантами безопасности Украины страны Совбеза ООН

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал желаемых гарантов безопасности Украины. По его словам, Киев ждет, что ими станут страны Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Кого мы видим гарантами — во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция», — заявил Арахамия. Он отметил, что некоторые государства уже дали свое согласие.

Предполагается, что гарантами по желанию также могут стать и другие страны, они смогут позже присоединиться к международному договору. При этом Арахамия подчеркнул, что пока стороны ничего не подписывают.

Ранее посол посол Украины в Италии Ярослав Мельник рассказал, что Киев обсуждает с Москвой возможный список стран — гарантов безопасности. По его словам, такие гарантии необходимы стране, так как членом НАТО ей уже не стать.