Киев рассказал об обсуждении с Москвой списка стран — гарантов безопасности

Посол Украины в Италии Мельник сообщил про переговоры с Россией о гарантах безопасности

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник рассказал, что Киев обсуждает с Москвой возможный список стран — гарантов безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение может быть в модели гарантий безопасности стране, которая сможет в течение 24 часов в случае нападения получить военную и экономическую поддержку. Кто должен выступать этими странами-гарантами — является частью переговоров [с Россией]», — сказал Мельник, выступая в комиссии по иностранным делам нижней палаты итальянского парламента.

По словам дипломата, поскольку «Украине не стать членом НАТО», ей нужно найти модель гарантий безопасности. «Мы не можем использовать модель Австрии и Швеции», — добавил он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что в переговоры о гарантиях безопасности могут включиться западные страны. «Мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное — это часть переговоров между РФ и Украиной», — пояснил он.

