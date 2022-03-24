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В переговорах о гарантиях безопасности Украины нашлось место для стран Запада

МИД Украины сообщил, что Киев ведет переговоры о гарантиях безопасности со странами Запада

Фото: Murad Sezer / Reuters

В переговоры о гарантиях безопасности Украины могут включиться и страны Запада. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. (...) Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное — это часть переговоров между РФ и Украиной», — прояснил ситуацию украинский министр иностранных дел.

По словам Кулебы, представители стран Запада положительно оценили идею о том, чтобы для них нашлось место и роль в гарантиях безопасности для Украины. Министр остался доволен такой реакцией со стороны Вашингтона, Лондона, Берлина, Парижа и Анкары.

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Впервые об альтернативных гарантиях безопасности после начала российской спецоперации заговорил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент признал невозможность вступления Украины в НАТО, однако взамен этого хочет получить иные заверения в безопасности страны. Вопрос общеевропейской безопасности также обсуждался на переговорах между Россией и США в январе 2022 года, однако сторонам тогда не удалось прийти к соглашению.

Кулеба также отметил, что страны Европейского союза стали менее сговорчивы в вопросах санкций против России. «В последние десять дней я заметил некоторое замедление процесса принятия решений», — заявил министр.

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Дмитрий Настасьев
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