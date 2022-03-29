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Новый iPhone SE оказался непопулярным

Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что спрос на iPhone SE оказался ниже ожидаемого

Фото: Globallookpress.com

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) опроверг информацию о том, что компания Apple снизила объемы производства смартфонов из-за дефицита компонентов. Об этом эксперт заявил в своем Twitter.

По словам специалиста, Apple сократила объемы производства нового iPhone SE из-за снижения спроса — смартфон оказался менее востребованным на рынке, чем ожидалось. Ко отметил, что на изменившиеся планы компании не повлиял карантин в Шанхае или проблемы с цепочками поставок. Как стало известно автору, поставщики Apple имеют все необходимые детали для выпуска устройств.

Эксперт скорректировал свой прогноз относительно поставок SE на рынок. Ранее специалист считал, что американский IT-гигант произведет 25-30 миллионов устройств — теперь Мин-Чи Ко полагает, что из-за снижения спроса Apple выпустит не более 15-20 миллионов экземпляров.

Также аналитик сослался на интернет-магазин Apple, согласно которому модели iPhone SE находятся в наличии и доступны для экспресс-заказа. На момент написания заметки недорогой смартфон можно было приобрести в США с быстрой доставкой за один-два дня.

28 марта источники издания Nikkei сообщили, что Apple сократит выпуск iPhone и AirPods. Так, компания планирует произвести в следующем квартале на 20 процентов меньше моделей iPhone SE, чем ожидалось. Подобное решение Apple объяснили украинским кризисом и надвигающейся инфляцией.

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Андрей Ставицкий
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