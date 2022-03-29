Экономист оценил вероятность отказа Китая от участия в российских проектах

Экономист Мовчан счел маловероятным отказ Китая от участия в нефтегазовых проектах России

Китай может отказаться от участия в российских нефтегазовых и других проектах в случае, если этого от него потребуют Евросоюз и США, допустил экономист Андрей Мовчан в разговоре с «Лентой.ру». Он уточнил, что в ближайшей перспективе такой шаг маловероятен, окончательное решение КНР будет принимать после окончания военных действий России на территории Украины.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил публикации СМИ о том, что внешнеполитическое ведомство Китая рекомендовало нефтегазовым компаниям страны сократить участие в проектах в России. Тем не менее, по словам Мовчана, такой шаг остается возможным.

Отсроченное решение

«Китай, безусловно, больше ценит отношения с США и Евросоюзом, чем с Россией, ведь именно эти государства являются критически важными партнерами КНР. Если Штаты и ЕС о чем-то сильно попросят Китай, он так и поступит. Справедливости ради стоит отметить, что верно и обратное: если Китай о чем-то настоятельно попросит западные страны, они выполнят эту просьбу. То есть если эскалация ситуации продолжится, от Запада может поступить серьезная просьба выйти из участия в российских проектах и не покупать российские углеводороды. И Китай на это пойдет», — предположил экономист.

Несмотря на то что такая вероятность есть, Мовчан считает, что на данный момент она не особенно велика: доступность российских углеводородов на мировом рынке останется крайне значимой в ближайшие год-два. Китай же сейчас, по словам экономиста, пытается найти баланс.

«Есть и соблазн в виде крайне выгодных, эксклюзивных условий, которые Россия предложит Китаю ввиду выхода остальных инвесторов. И все же окончательно решать вопрос об участии в проектах РФ Китай будет только тогда, когда конфликт окончательно прекратится и станет понятно, на каком уровне стабилизируются отношения России и мира», — считает собеседник «Ленты.ру».

При этом он отметил, что участие Китая не является критически важным для российских проектов. Ведь именно страны ЕС приносили в Россию технологии, связанные, например, со сложной добычей, бурением. Китай же может участвовать в проектах только логистически и финансово.

«Помочь же в борьбе с сокращением добычи, увеличением себестоимости КНР не сможет, они тут плохие союзники», — заключил Мовчан.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские компании продолжат развивать взаимовыгодные отношения с российскими партнерами. Дипломат отметил готовность Пекина взаимодействовать с Москвой «на принципах взаимного уважения».