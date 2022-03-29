В России оценили решение Польши отказаться от российского угля

В Минэнерго назвали маловероятным решение Польши отказаться от российского угля

В Министерстве энергетики России оценили решение Польши отказаться от российского угля. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве такой вариант назвали маловероятным. «Одномоментная замена российского угля на любой другой с учетом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций — маловероятна», — отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что, если Варшаве и удастся отказаться от российского угля и перейти на другой, этот процесс займет много времени и потребует больших вложений.

Ранее власти Польши приняли решение отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — заявил пресс-секретарь польского правительства Петра Мюллера.

В конце марта стало известно, что Германия сократила импорт российского угля вдвое. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету страна планирует сократить наполовину импорт российских нефти и газа, а от закупок угля отказаться к осени. Он добавил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.

