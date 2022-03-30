Китай призвали активнее влиять на российско-украинские переговоры

Экс-глава МИД Бразилии Аморим призвал КНР активнее влиять на переговоры РФ и Украины

Третьи страны, в частности Китай, могли бы активнее влиять на российско-украинские переговоры, чтобы остановить конфликт как можно скорее. С таким призывом обратился бывший министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим в интервью РИА Новости.

По его мнению, активное участие Китая в переговорах России и Украины, а также других сторон, придало бы энергию переговорам.

«Я думаю, что, возможно, одна из стран, которая могла бы очень помочь, — это Китай», — считает Аморим.

По словам экс-главы бразильского МИД, Китай, страны Европы и даже Турция могли бы принять более активное участие, чтобы укрепить соглашения и придать им дополнительный вес.

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.