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Раскрыто происхождение легенды о медведях на улицах городов в России

Историк Денис Хрусталев: легенда о медведях на улицах в России взята из книги XVI века

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Историк Денис Хрусталев раскрыл происхождение легенды о том, что в России по улицам гуляют медведи. Своим мнением специалист поделился в материале «Ленты.ру» о российских медведях.

Хрусталев считает, что легенда о медведях на улицах появилась еще в XVI веке по вине немецкого дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна, который дважды побывал на Руси и собрал большое количество материала по истории, географии и этнографии русского государства.

Впервые, надо полагать, это зафиксировано в сочинении Сигизмунда Герберштейна о его поездке в Московию. В 1526 году он услышал историю, что морозы в России были настолько сильные, что медведи из леса приходили в города, врывались в дома и все там крушили — то есть, это история о медведях, которые бродят по улицам российских городов

Денис Хрусталев, историк

Труд Герберштейна «Записки о Московии» был опубликован в 1549 году на латинском языке и на долгое время стал основным источником сведений о России в Западной Европе.

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Никита Савин
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