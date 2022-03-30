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Украина призвала направить миссию ООН в Чернобыльскую зону

Вице-премьер Украины Верещук призвала направить миссию ООН в зону отчуждения вокруг ЧАЭС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала направить миссию ООН в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, передает ТАСС.

«Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН для предотвращения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы», — сказала Верещук.

Она также рассказала, что согласованы три гуманитарных коридора. Киев собирается направить из Запорожья в Бердянск грузовики с гуманитарной помощью и автобусы для эвакуации жителей из Мариуполя. Планируется также эвакуация людей из Мелитополя и Энергодара.

29 марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на территорию Украины для переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. Она будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов и предотвращении риска аварий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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