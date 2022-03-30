Российский вратарь «Байера» рассказал об отношении к нему в Германии

Играющий в Германии российский вратарь Лунев рассказал, что отношение к нему не поменялось

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев заявил о том, что к нему не поменялось отношение в клубе за последний месяц. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Все нормально. В клубе даже вопросов не поднималось», — рассказал Лунев. Он также отметил, что в шуточной форме предлагал партнерам по команде учить русский язык.

Лунев добавил, что ездит в Германии на машине с российскими номерами. «Пару раз показывали на дороге средний палец. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить», — заявил футболист.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один гол.

С 2017-го по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми голкипер трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). За сборную России футболист провел семь матчей.