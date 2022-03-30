Стало известно о фальсификации Северной Кореей запуска новой ракеты

Daily Mail заявила, что КНДР выдала за новую «Хвасон-17» ракету старого образца

Северная Корея, скорее всего, сфальсифицировала запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», выдав за нее ракету старого образца. Об этом стало известно из материала Daily Mail.

Издание приводит данные аналитиков из Южной Кореи и США, основанные на спутниковых снимках и прогнозе погоды. По их мнению, КНДР на самом деле запустила 24 марта не «Хвасон-17», как заявляли в Пхеньяне, а ракету «Хвасон-15», которая имеет меньшую дальность полета.

Кроме того, этим запуском, утверждается в материале, КНДР попыталась компенсировать неудачный запуск ракеты 16 марта. Тогда могла быть запущена именно «Хвасон-17», но, по данным из Южной Кореи, она развалилась через несколько минут после взлета, и ее обломки упали на Пхеньян. «Жители столицы, должно быть, были в шоке», — заявил южнокорейский депутат Ха Тэ Кеунг.

С этой же целью мог быть выпущен и ролик с лидером КНДР Ким Чен Ыном в черной куртке и солнцезащитных очках, который стал вирусным. В таком образе он посетил запуск баллистической ракеты, о фальсификации которого говорит Daily Mail.

Северная Корея ранее подтверждала тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся утром в четверг, 24 марта. Ким Чен Ын объяснил испытания подготовкой Пхеньяна к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.