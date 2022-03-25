Ким Чен Ын в кожаной куртке стал объектом обсуждений в сети

Лидер КНДР Ким Чен Ын в кожаной куртке и очках стал объектом обсуждений в Twitter

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике в кожаной куртке и стал объектом обсуждений в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в Twitter.

Председатель Госсовета КНДР посетил запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся утром в четверг, 24 марта. Фотографы запечатлели мужчину в наряде черного цвета, а именно, широких брюках и куртке из кожи. Он также надел солнцезащитные очки в тон образа.

Пользователи сети принялись оценивать внешний вид Ким Чен Ына в многочисленных постах в Twitter. «Одна вещь, которая связывает меня с Ким Чен Ыном — ужасная прическа», — заметил @TheAngelKing47. «Такое ощущение, что это не видео с Кимом, а фильм-боевик», — написал @blader. «Ким Чен Ын задает моду — образ просто бомба», — похвалил @heyitsDebug. «Я подумал, что это Том Круз в новом фильме», — признался @charlescarrere.

В начале сентября 2021 года Ким Чен Ын появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание, что северокорейский лидер сильно похудел и помолодел. Кроме того, западные издания заметили, что политик сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.

