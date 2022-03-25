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Северная Корея подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

ЦТАК: КНДР подтвердила тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA/ Globallookpress.com

Северная Корея подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся утром в четверг, 24 марта. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что приказ о пуске отдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он объяснил испытания подготовкой Пхеньяна к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.

Северокорейский лидер также сообщил, что ракета пролетела 1 090 километров за 4 052 секунды, достигла максимальной высоты 6 248 километров и приземлилась в запланированной точке в Японском море.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о пуске «неопознанного снаряда» подтвердили также военные из Южной Кореи.

Позднее сообщалось, что Южная Корея провела собственные запуски крылатых и баллистических ракет в ответ на испытания в КНДР.

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Марина Совина
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