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Китай призвал извлечь урок из кризиса на Украине

КНР призвала извлечь урок из кризиса на Украине и создать механизм безопасности в Европе
Ван И

Ван И. Фото: Jiang Han / XinHua / Globallookpress.com

Китай призвал извлечь уроки из кризиса на Украине и создать механизм для поддержания безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД КНР Ван И.

«В долгосрочной перспективе необходимо извлечь уроки из кризиса на Украине и, основываясь на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности и учета опасений всех сторон в этой сфере, посредством диалога и переговоров создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и тем самым достичь долгосрочного порядка и стабильности в Европе», — заявил он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с КНР и продолжит совместное движение к построению «справедливого миропорядка». Дипломат рассказал, что рассмотрит с китайским коллегой шаги для выполнения договоренностей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Виктория Кондратьева
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