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Лавров заявил о движении России и Китая к справедливому миропорядку

Лавров заявил, что РФ будет развивать отношения с КНР и вместе строить многополярный мир

Фото: Reuters

Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с КНР и продолжит совместное движение к построению «справедливого миропорядка». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И, передает ТАСС.

«Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку», — сказал он.

Дипломат отметил, что рассмотрит с китайским коллегой конкретные шаги для выполнения договоренностей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться», — заключил министр.

Ранее Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

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Виктория Кондратьева
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