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Лавров заявил о серьезном этапе в истории международных отношений

Глава МИД Лавров заявил о переживании серьезного этапа в истории международных отношений
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД, членом Госсовета КНР Ван И заявил о переживании серьезного этапа в истории международных отношений. Его слова в среду, 30 марта, приводит ТАСС.

«Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в китайском городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Сегодня день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами. В четверг, 31 марта, состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

Марина Совина
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