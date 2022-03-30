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Начались переговоры Лаврова с главой МИД Китая

Захарова сообщила о начале переговоров Лаврова и Ван И в китайском Тунси
Сергей Лавров и Ван И

Сергей Лавров и Ван И. Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

В китайском городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

О том, что Лавров прибыл в Китай, Захарова объявила ранее. По ее словам, завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе видеопереговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем назвал неприемлемыми жесткие санкции западных стран против России. По его словам, Пекин готов вместе с заинтересованными сторонами оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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Марина Совина
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