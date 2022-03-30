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МИД Китая назвал неприемлемыми санкции против России

Глава МИД Китая Ван И в разговоре с Боррелем назвал неприемлемыми санкции против России
Ван И

Ван И. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И в ходе видеопереговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем назвал неприемлемыми жесткие санкции западных стран против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — заявил Ван И, отметив, что рестрикции также вредят и другим странам и народам.

По его словам, Пекин готов вместе с заинтересованными сторонами оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной. «Мы продолжим призывать к мирным переговорам, к предотвращению масштабного гуманитарного кризиса», — подчеркнул китайский министр.

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Ранее Ван И в ходе телефонного разговора с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом призвал страну присоединиться к урегулированию украинского кризиса и объединить усилия. По словам Ван И, санкции западных стран в отношении России лишь усложнят и без того непростую международную обстановку. Он выразил надежду, что Швейцария сыграет особую роль в решении этого вопроса.

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

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Марина Совина
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