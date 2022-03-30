Китай призвал Швейцарию присоединиться к урегулированию украинского кризиса

МИД Китая призвал Швейцарию присоединиться к урегулированию украинского кризиса

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом призвал страну присоединиться к урегулированию украинского кризиса и объединить усилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Китай и Швейцария по ситуации на Украине стремятся к единой цели. Таким образом, нам нужно как можно скорее добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис», — приводит ведомство слова китайского министра.

По словам Ван И, санкции западных стран в отношении России лишь усложнят и без того непростую международную обстановку. Он выразил надежду, что Швейцария сыграет особую роль в решении этого вопроса.

Дипломат подчеркнул, что Китай готов к переговорам и согласованию вопросов со швейцарской стороной, уточнив, что Пекин в свою очередь «приложит все возможные усилия для продвижения мирных переговоров» между Москвой и Киевом.

«Мы продолжим вносить свой вклад, придерживаясь собственных методов», — заверил Ван И.

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.