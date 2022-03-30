Главы МИД КНР и России указали на контрпродуктивный характер санкций США

Лавров и Ван И отметили контрпродуктивный характер санкций США и саттелитов против России

Санкции США и их союзников против России носят контрпродуктивный характер. Об этом на переговорах заявили глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — указали в министерстве.

Ранее Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с КНР и продолжит совместное движение к построению «справедливого миропорядка». Дипломат рассказал, что рассмотрит с китайским коллегой шаги для выполнения договоренностей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.