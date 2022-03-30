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Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в НХЛ

Игрок «Питтсбурга» Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в НХЛ

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился голевым пасом в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился победой гостей со счетом 3:2. Эта результативная передача стала 697-й в карьере хоккеиста. 35-летний Малкин обошел по этому показателю Сергея Федорова, ранее занимавшего лидирующую позицию.

В текущем сезоне Малкин провел 31 встречу, забросил 16 шайб и отдал 17 передач. Всего за карьеру в НХЛ он сыграл 971 матчей, в которых забил 440 голов и сделал 697 пасов.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга». Он выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Первое место по заброшенным шайбам среди россиян в НХЛ занимает форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. На его счету 770 голов. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Также Овечкин стал первым по этому показателю среди европейских хоккеистов.

Дарья Коршунова
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